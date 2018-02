Atiradores abrem fogo, matam um e ferem dois em bar na zona sul de SP

SÃO PAULO - Três pessoas foram baleadas, no final da noite de segunda-feira, no interior de um bar na Avenida Antonio Carlos Benjamin dos Santos, no Grajaú, na zona sul de São Paulo, por três motoqueiros armados que, após pararem em frente ao estabelecimento, sacaram as armas e começaram a disparar.

Segundo testemunhas, o alvo dos criminosos seria apenas o dono do bar, Francisco Edilberto Félix Magalhães, mas os tiros atingiram também Maria Neuza Gomes Ferreira e William da Rocha Domingos. O comerciante e Willian continuam internados no pronto-socorro do Grajaú.

Atingido em uma das pernas e em um dos braços, Willian está fora de perigo. Já a mulher, mesmo socorrida, não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.