Atirador mata 3 em Embu das Artes

SÃO PAULO - Após descer um Fiat Tempra prata, um homem disparou contra três pessoas, por volta das 23h30 de terça-feira, na Rua Espacial, no bairro Jardim Santa Teresa, em Embu das Artes, na Grande são Paulo. As vítimas morreram e a polícia ainda não sabe qual a motivação do crime.

Rafael Passos Vicente e sua namorada estavam dentro de um Tempra vermelho, parado na rua. Luis Carlos Vicente, pai de Rafael, e Cleiton Rezende de Sena tomavam cerveja encostados ao veículo. Um Tempra prata passou com cinco ocupantes, o motorista, encapuzado, desceu e disparou com uma pistola contra os homens.

O atirador ainda caminhou até a namorada de Rafael e a ameaçou, antes de ir embora. Quando a PM chegou todos estavam mortos. Uma porção de cocaína estava dentro do carro das vítimas. O caso foi registrado na delegacia central de Embu das Artes.