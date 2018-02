Atirador já havia ameaçado funcionários

O Itaim-Bibi, na zona sul, parou ontem, após um comerciante armado invadir a loja Planet Girls, na Rua João de Brito. Pedro Jorge Saraiva, de 41 anos, dizia querer vingar-se. Era dono de uma microempresa de representação de vendas, que, segundo ele, faliu por culpa da grife. Segundo um prestador de serviço, já teria se desentendido com seguranças no início do ano. O comerciante fez 15 reféns - entre funcionários e clientes -, deu cinco tiros e cometeu suicídio.

De acordo com o coronel Walmir Martini, comandante do 23.º Batalhão, o atirador saiu de Poços de Caldas, em Minas, e já chegou à loja transtornado, ao meio-dia. Estacionou seu Meriva no meio da rua e desceu com dois revólveres em punho. Depois, dominou um motorista da loja, no mesmo momento em que alunos deixavam uma escola particular ao lado.

"É um ex-cliente daqui", descreveu o motorista Júlio César Gomes, de 32 anos. "No começo do ano, ele veio na loja, bateu nos seguranças e disse que ia se vingar, mas já faz tempo, nem dava para imaginar isso. Nunca vi uma pessoa tão transtornada em toda a minha vida."

Na sequência, Saraiva entrou no comércio e dominou pessoas em três andares. "Oi, vocês lembram de mim? Voltei para me vingar", disse aos reféns. Segundo as vítimas, as mãos dele tremiam e ele suava muito. Durante todo o tempo, usou uma vendedora como escudo. "Foi horrível. Dizia que ia me matar e se matar", lembrou a funcionária, que pediu para não ser identificada.

A ação fez pedestres e trabalhadores da Rua João Cachoeira pararem para acompanhar o desfecho da ocorrência. Pouco depois do meio-dia, o 190 da corporação começou a receber consecutivos chamados com denúncias de ladrões assaltando um estabelecimento. Muitas informações eram desencontradas - alguns informantes mencionavam até brigas de casal para os atendentes. Minutos após detectar que o caso envolvia reféns, a polícia enviou ao local forte aparato policial, que incluía atiradores de elite, helicóptero fazendo voos rasantes, 20 motos, bicicletas e quatro viaturas.

Tiros. Os disparos começaram justamente com a chegada da Polícia Militar. As balas atingiram o abdome de um soldado, que foi salvo pelo colete à prova de bala e não teve ferimentos.

A empresária Luciane Console, franqueada da loja, estava no local e também ficou muito abalada. "Ele veio predisposto a ferir os funcionários", contou. "A gente chegou a achar que era um assalto. Depois, subiu e pegou os reféns. Isso tudo é muito triste."

De acordo com o coronel Martino, o comerciante não quis em momento nenhum negociar e repetia que não queria nada. "Ele gritava, dizendo que tudo havia acabado e só sairia dali morto."

Em determinado momento, a última refém conseguiu sair do escritório onde os dois estavam. O comerciante, então, fechou a porta, colocou móveis para impedir a entrada da polícia e se matou, segundo a PM.

Saraiva tinha um filho e chegou a avisar a mulher, por celular, que se mataria. A família do comerciante disse a policiais que outro irmão já havia cometido suicídio, há dois anos. Mas Saraiva, apesar de ter falido, não dava sinais de descontrole.

A grife. A Assessoria de Imprensa da Planet Girls lamentou o incidente e admitiu que Pedro Saraiva era um ex-cliente da unidade, que funciona em sistema de showroom. As imagens das cerca de 40 câmeras da unidade serão oferecidas pela empresa para o 15.º DP (Itaim-Bibi), que vai investigar o caso.

A Planet Girls é uma grife conhecida por ter, em suas campanhas de marketing, atrizes e apresentadoras famosas - a mais recente é Caroline Bittencourt, da Rede TV!. A atriz Danielle Winits também foi uma das garotas-propaganda da marca. A Planet Girls tem lojas nos principais shoppings de São Paulo.

OS CHAMADOS AO 190

1º chamado: Roubo em andamento com pelo menos quatro ladrões no local

2º chamado: Casal se desentende em loja

3º chamado: Homem de jaqueta preta anda armado na rua

4º chamado: Ação com reféns em loja

MINUTO A MINUTO, O PÂNICO NO HORÁRIO DO ALMOÇO

12h

O comerciante Pedro Jorge Saraiva, de 41 anos, chega à porta da loja e domina uma pessoa.

12h05

Saraiva entra na Planet Girls com duas armas e faz 15 pessoas reféns.

12h10

A PM chega. O primeiro negociador leva um tiro no abdome. A bala pega no colete.

12h12

Saraiva atira novamente. Ninguém se fere. As balas atingem paredes, janelas e portas.

12h20

Depois da fuga da última refém, Saraiva se tranca em uma sala e se mata.

3 PERGUNTAS PARA...

Júlio César Gomes,

de 32 anos, prestador de serviços

1.Como foi a invasão da loja da Planet Girls no Itaim-Bibi?

Estava saindo da loja quando ele (o comerciante Pedro Saraiva) chegou. Estava muito transtornado. Lembro que foi cortado da carteira de clientes daqui (procurada, a grife oficialmente negou que o atirador tivesse qualquer problema com a loja). Mora em Poços de Caldas (Minas), eu até o reconheci quando chegou, já vi a mulher dele aqui comprando umas vezes.

2.Você foi ameaçado?

Eu fiquei com a arma a cinco centímetros do meu rosto. Foi a pior cena que já vi. Deixei na mão de Deus.

3. O que ele dizia?

Que veio se vingar. Entrou e disse: "Lembram de mim? Vim me vingar". Depois, ele me jogou para fora da loja. Passaram uns minutos e ouvi tiros. Disse que não era nada comigo. Aqui na rua todo mundo se escondeu e fechou as lojas.