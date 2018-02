Atirador do cinema poderá pedir progressão para regime semiaberto O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação a 48 anos de reclusão do ex-estudante de Medicina Mateus da Costa Meira. Em 1999, após consumir cocaína, ele atirou contra a plateia de uma sala de cinema do MorumbiShopping, em São Paulo, matando três pessoas e ferindo quatro. Havia 66 pessoas na sessão.