Atibaia (SP) decreta situação de emergência devido às chuvas

O município de Atibaia, no interior de São Paulo, decretou nesta terça-feira, 5, situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a região e que atingiram vários moradores.

Cerca de 500 famílias foram afetadas pelas chuvas devido ao transbordamento do Rio Atibaia, nos bairros de Caetetuba, Jardim Kanimar, Guaxinduva, Parque das Nações, bairro da Ponte e Terceiro Centenário. Cinco famílias estão desabrigadas e 80 desalojadas, segundo a prefeitura.

Rio Atibaia

O nível do Rio Atibaia continuava a subir nesta quarta-feira, 6, em função da chuva que caiu durante toda a noite. Segundo a prefeitura, o nível do rio estava em 3,98 metros acima de seu nível às 10 horas de hoje.

De acordo com a prefeitura, dois fatores são apontados como os principais causadores da enchente do rio Atibaia, que desde o dia 1º prejudica parte dos moradores da cidade. Uma delas é a abertura das comportas das represas do sistema Cantareira, de responsabilidade da Sabesp, e o excesso de chuvas.

Por causa das chuvas que afetam a região desde novembro, a Sabesp vem abrindo as comportas das barragens de Nazaré Paulista e Piracaia para o escoamento do excesso de água, o que não acontecia há quase 30 anos, segundo a Prefeitura. Com uma vazão quase 18 vezes acima do normal, o resultado foi o aumento do nível do rio Atibaia e, consequentemente, os transtornos para a população.