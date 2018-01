Atibaia isenta IPTU de moradores que tiveram casas alagadas

A prefeitura de Atibaia, no interior de São Paulo, município no qual 500 famílias foram atingidas pelo transbordamento do Rio Atibaia após as chuvas do fim de semana e segunda-feira, informou que vai isentar do pagamento das três primeiras parcelas do IPTU os moradores das casas alagadas.

Segundo a administração, ao menos 80 famílias estão desalojadas e cinco, desabrigadas. A prefeitura declarou, na terça-feira, estado de emergência no município, e busca ajuda dos governos estadual e federal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), esteve em Rio Claro nesta quarta-feira e disse estar disponível para ajudar o município. "Foi inevitável uma concentração maior em São Luiz do Paraitinga, porque metade da população ficou sem casa. É natural que você corra para aquele que teve problemas mais graves, mas estamos presentes também e disponíveis para ajudar as prefeituras para obras e aquilo que for necessário", disse Serra, após visitar pela manhã São Luiz do Paraitinga.

"Enchente não é um problema de verba, de dinheiro, mas sim de máquina, roupa, sexta básica e obras", afirmou o governador. Segundo a prefeitura de Atibaia, o rio teria transbordado por conta da abertura das comportas das represas de Piracaia (no Rio Cachoeira) e de Nazaré Paulista (no rio Atibainha), segundo a administração. Os rios Cachoeira e Atibainha formam o rio Atibaia.

A enfermeira Renata Aparecida Ampudia, de 39 anos, contabilizava inconformada os prejuízos nesta quarta-feira. "Às 2 horas da manhã, do dia 2, começou a entrar água por tudo quanto é lado. Além de estarmos ilhados, perdi cama, mesa, sofá, cômoda, guarda-roupa e estamos dormindo na casa da minha sogra", disse a moradora da Vila Mira, às margens do Rio Atibaia. "A Sabesp poderia ao menos ter nos avisado sobre a abertura das comportas para que pudéssemos nos prevenir."