A estiagem provocou um aumento de 60% de atendimentos de crianças com problemas respiratórios, tosses e diarreias na Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) Central, em Ribeirão Preto (SP). Anteontem, a cidade teve 13% de umidade do ar das 15h às 17h, o pior índice do ano. Ontem, às 14h, o índice era de 14%, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).