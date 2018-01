Atendimento diferenciado

ROSELI MIEIRO PINTO SAMPAIO / SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Saúde responde que preconiza que todos os pacientes sejam atendidos com qualidade, eficiência e precisão, independentemente de condição social, raça ou credo. Os AMEs são unidades de alta resolutividade com modernos equipamentos, onde o paciente passa por consultas e exames no mesmo dia, sendo encaminhado para tratamento especializado, se necessário. Com relação ao fato, a Secretaria promete apurar e punir, caso necessário, os envolvidos, pois não há tolerância com relação a possíveis maus-tratos com pacientes.

ALTO DA BOA VISTA

Rua vira condomínio

Há 40 anos vivo no Alto da Boa Vista e todas as manhãs faço uma caminhada pelo bairro. Em 21/5, vi que a Rua Carlo Rainaldi, que tem formato de um semicírculo, com a Rua das Barcas foi fechada com grades e portões - provavelmente sem a autorização da Prefeitura. Já acionei a associação dos amigos do bairro e a subprefeitura, que me direcionou à CET, que, por sua vez, diz que o assunto é com a Subprefeitura de Santo Amaro. Fiquei sem saber quem é a autoridade responsável para evitar que cidadãos interditem vias públicas.

THOMAZ ALBERTO SCHETTY

/ SÃO PAULO

A CET informa que a queixa

deveria ser encaminhada à

Subprefeitura de Santo Amaro.

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras não respondeu.

O leitor comenta: Nos dois portões há um documento afixado que diz que esse absurdo tem a aprovação da Subprefeitura de Santo Amaro e está assinado pela Associação dos Moradores da Rua Carlo Rainaldi. Gostaria de saber se meia dúzia de moradores pode se reunir e fechar uma rua com a anuência da subprefeitura e transformá-la num condomínio particular. O local não se trata de uma rua sem saída e, certamente, foi construído com o dinheiro da subprefeitura, portanto, com o dinheiro dos impostos que nós pagamos.

DESCASO

Entulho e lixo na cidade

Há muito tempo reclamo do depósito, quase que diário, de lixo e entulho na Rua Santa Madalena com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A Prefeitura não tomou nenhuma ação que impedisse isso. Em 28/5, havia uma montanha de entulho e detritos bloqueando todo o passeio. O descarregamento de lixo é feito todos os dias, mas o recolhimento, feito pela Prefeitura, chega a demorar semanas. LEONARDO PINTO SILVA

/ SÃO PAULO

A Subprefeitura Sé esclarece que, além da varrição diária, faz o recolhimento de todo o material que é depositado de forma irregular na via em até dois dias. Esclarece que o serviço no local já foi feito e que, desde fevereiro, a Prefeitura, com o apoio das Polícias Militar e Civil, intensificou a fiscalização para identificar e punir os responsáveis por essa prática.

Pergunto à Prefeitura de São Paulo se ela não tem planos para recuperar a maltratada Praça de Milão, no elegante bairro paulistano da Vila Nova Conceição. O local está no mais completo abandono, cheio de mato e lixo. Pergunto-me, também, por que os moradores daquele bairro, dos mais caros da cidade, não se mobilizam para tentar cuidar do local. Ou o espaço público no Brasil só tem valor se é privatizado?

FLÁVIO AUGUSTO ESTEVES

/ SÃO PAULO

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras não respondeu.

O leitor diz: A praça continua um depósito de lixo.