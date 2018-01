Atenção para o calendário

CELINA DIAS GRECCO / SÃO PAULO

A Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste esclarece que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, os postos de vacinação contra a Influenza A (H1N1) realizarão, entre os dias 5/4 e 23/4, a vacinação em grávidas, doentes crônicos (exceto idosos), crianças de 6 meses a menores de 2 anos e jovens entre 20 e 29 anos. De acordo com o calendário determinado também pelo Ministério da Saúde, os idosos com doenças crônicas serão vacinados entre os dias 24/4 e 7/5, aproveitando o calendário da campanha anual de vacinação contra a gripe comum. Em relação à denúncia sobre o atendimento prestado na UBS, a Coordenadoria diz que preza pela excelência na qualidade do atendimento ao munícipe e reorientará os profissionais da referida unidade para que sigam essa premissa.

SAÚDE PÚBLICA

Atendimento "exemplar"

No dia 15/3, minha filha e eu fomos mal atendidas por um médico no Pronto-Socorro do Hospital Geral de Pedreira, dirigido pela Congregação Santa Catarina. Ela estava com dores abdominais e seria necessário um exame de urina. O médico não a examinou e a encaminhou para uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Para que serve um pronto-socorro? Para procurar uma UBS não é preciso ir ao hospital. Outros pacientes também reclamavam. A entidade que dirige o hospital está numa campanha vil para reduzir o número de pacientes e não investe em melhorias. O ambulatório de especialidades encaminha os pacientes às UBS da Prefeitura. Por que o Estado não atende diretamente os pacientes que ficam na dependência dessa entidade particular?

ELLEN VALEZI / SÃO PAULO

A Secretaria Estadual da Saúde não respondeu.

A leitora diz: Infelizmente, ninguém me respondeu.

SABESP

Promessa de melhoria

Moro na Avenida São Francisco de Assis, no Jardim Santa Helena, em Bragança Paulista. Desde o início do ano entro em contato com a Ouvidoria da Sabesp, sem que meu problema seja resolvido. Uma vez por semana não tenho água ou ela vem com pouca pressão. Quando retorna, o que recebo é uma grande quantidade de ar. Como até agora ninguém conseguiu resolver o problema, gostaria de, ao menos, uma explicação. Pago minhas contas corretamente e estou cansada de ser tratada como um "esgoto" pela Sabesp.

ANA COUTINHO / BRAGANÇA PAULISTA

O superintendente da Unidade de Negócio Norte da Sabesp, José Júlio Pereira Fernandes, esclarece que a área citada é abastecida por meio de bomba de recalque de água. Diz que a Sabesp efetua estudo para redimensionamento dessa estação de bombeamento, devendo ocorrer a substituição de painel e bomba. O prazo previsto para a execução dos serviços é de 90 dias.

PASSEIO FRUSTRADO

Bagagem extraviada

Há cerca de 5 meses, utilizei os serviços do Buquebus - balsa que faz o trajeto entre o Uruguai e a Argentina. Minhas malas foram extraviadas e passei os últimos 4 dias em Buenos Aires pedindo informações. A única resposta era: "Não sei de nada, não é meu departamento." Afirmaram ainda que tinham depositado uma quantia em minha conta, que nunca recebi. E não responderam mais meus e-mails assim que perceberam que eu tinha voltado ao Brasil.

JOÃO VASCONCELLOS / SÃO PAULO

O Buquebus não respondeu.

O leitor comenta: A empresa me mandou dois e-mails dizendo que teria depositado valores na minha conta, que nunca apareceram. Depois que eu fiz uma segunda reclamação, ela não respondeu mais.