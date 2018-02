Atenção: carro novo na pista!

Onde Ronaldinho Gaúcho vai morar nos próximos seis meses? Tem muita gente em Belo Horizonte - torcedores do Galo, inclusive - que não dorme direito há duas noites só de pensar que poderá ser vizinho da nova contratação do Atlético Mineiro.

Ele gosta de tutu!

Uma coisa foi decisiva na opção de R10 por BH: a comidinha mineira! O atacante André ficou de lhe apresentar ao melhor lombinho da cidade. Capaz até de já ter rolado!

Esclarecimento

Dadá, o braço direito de Carlinhos Cachoeira que a Justiça mandou

libertar, vai passar o feriadão

de Corpus Christi com habeas

corpus, mas uma coisa não tem

nada a ver com a outra, ok?

São Corpus diferentes!

Sustentabilidade

A ministra do Meio Ambiente,

Izabella Teixeira, deu um tapa no visual. Repara só! Não é nada,

não é nada, é o primeiro resultado concreto da Rio+20.

Nossa Senhora!

Pensando bem, até que "Encontro com Fátima" não é um nome tão ruim assim para o programa de Fátima Bernardes. "Segredos de Fátima", convenhamos, seria pior, né não?

Assim assado

E a batata do governador Marconi Perillo, hein? Vai acabar

estorricando!

Mal comparando

Impressionante como a rainha Elizabeth II está conservada. Ela e Elton John pareciam amigas de infância no show de segunda-feira na frente do Palácio de Buckingham.

Da primeira vez com um carrinho zero na estrada a gente nunca esquece! Aquele cheirinho de novo, o dia ainda nascendo, a disputa por um lugar na janela, o retrovisor interno encoberto pela prancha de morey booggie, o rádio às alturas, o espírito de test-drive no ar...

É aí que mora o perigo nesse Corpus Christi!

Calcula-se, por baixo, que pra mais de 100 mil carros recém-emplacados no Brasil estreiem em rodovias nesse primeiro feriadão após as últimas medidas do governo para desovar os estoques das montadoras de automóveis.

Na descida para o litoral, na subida da serra, no caminho da roça, eles estarão por toda a parte, estima-se que em 50% dos casos guiados por motoristas também de primeira viagem.

Fica aqui o alerta para quem tem planos de sair da cidade, seja qual for o seu destino no fim de semana prolongado: todo cuidado é pouco! Mantenha distância especialmente dos carros populares com aparência de novo à sua frente na estrada.

E quando, enfim, o trânsito ameaçar estragar a viagem, tente ver o lado positivo do engarrafamento: as chances de acidentes são bem menores quando todo mundo estiver parado à sua volta.

Contanto que não chova, tudo bem, né?!

Tá limpo?

Lula resolveu botar panos quentes no mal-estar do último fim de semana entre Marta Suplicy e o PT. O partido só não marcou relançamento da candidatura Fernando Haddad com a presença confirmada da senadora temendo que ela não vá de novo!