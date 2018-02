Até torcida do SP protesta durante reunião A reunião do Cades ontem foi marcada por protestos e princípio de tumulto. Até a torcida Independente do São Paulo invadiu o evento para manifestar apoio ao monotrilho. "Sou de Itaquaquecetuba e exijo metrô para me locomover. Os ricaços não podem barrar, porque andam de carro blindado", gritou um integrante.