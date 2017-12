Até sábado, Anhanguera terá trecho interditado durante a madrugada

SÃO PAULO - Desta terça-feira, 27, até a madrugada de sábado, a Rodovia Anhanguera terá um desvio para obras na altura do km 13 que vai transformar numa via de mão dupla. No período entre 23 horas e 5 horas - horário de menor fluxo de veículos no trecho em obras - o tráfego da pista sentido interior será desviado no km 13,5 para a pista contrária, sentido capital, que irá operar em mão dupla no trecho de aproximadamente 300 metros.

Antes, a concessionária AutoBan previa realização de desvios por dentro de bairros nessa região. Os motoristas deverão redobrar a atenção, pois será necessário diminuir a velocidade. Quem estiver na Avenida Inácio Luis da Costa e tiver como destino a pista capital-interior deve seguir o desvio pelo bairro Parque São Domingos e pela Avenida Mutinga até acessar a rodovia no km 15.

A interrupção parcial da estrada serve para a construção de viadutos do Complexo Anhanguera. Esse conjunto de viadutos deve ampliar e reordenar o tráfego da região entre São Paulo e Osasco, desde a Ponte Atílio Fontana na Marginal do Tietê, até o km 19 da Anhanguera.