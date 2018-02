Estudante encontra segurança que a salvou A estudante Débora Parode Assumpção, de 24 anos, localizou o segurança Rodrigo Moura Ruoso, de 20, que a salvou na noite do incêndio da boate Kiss, no dia 27. Ela marcou um encontro para agradecer pessoalmente pelo gesto que salvou sua vida. O abraço ocorreu diante do prédio da Kiss, em Santa Maria, na tarde de anteontem.