Até o Túnel do Anhangabaú terá faixa exclusiva

O Túnel do Anhangabaú, no centro, e a região da Vila Madalena, zona oeste, terão faixa exclusiva de ônibus a partir da segunda-feira. A cidade ganhará mais 20,4 km, totalizando 190,2 km desse mecanismo em operação nas vias.

Sete dias após uma pesquisa do Ibope e da Rede Nossa São Paulo mostrar que 93% dos paulistanos aprovam a medida, a gestão Fernando Haddad (PT) parte para a instalação do dispositivo em grandes avenidas movimentadas em todas as regiões da capital.

No centro, o Corredor Norte-Sul receberá 1,5 km de faixas só para os coletivos nas Avenidas Tiradentes e Cásper Líbero, na Rua Brigadeiro Tobias e no Túnel Anhangabaú, no sentido aeroporto. A restrição, no caso da Tiradentes, será entre as Ruas São Caetano e Mauá, do lado esquerdo. Já na Cásper Líbero, o mecanismo vigorará entre a Washington Luís e a Praça Alfredo Issa, também à esquerda. O túnel, por sua vez, ganhará a faixa no lado direito da via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a restrição aos demais veículos vigorará das 6h às 22h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, das 6h às 14h.

Com funcionamento previsto também das 6h às 22h, nos dias úteis, uma faixa de 300 metros passará a existir na Rua Bernardino de Campos (continuação da Avenida Paulista), na zona sul, entre as Ruas Tomás Carvalhal e Estela, sentido Paraíso.

Na Avenida Eliseu de Almeida, na zona sul, a CET vai interligar os trechos de faixas exclusivas que já existem na via, entre as Avenidas Deputado Jacob Salvador Zveibil e Ministro Laudo Ferreira de Camargo. Dessa forma, a exclusividade para os coletivos será ampliada em mais 1,8 km. Nas faixas à direita, só ônibus poderão circular das 6 às 9 horas, sentido centro, e das 17 às 20 horas, na direção oposta. A restrição aos veículos valerá de segunda a sexta.

Na Vila Madalena, a Rua Heitor Penteado, por onde passam 10 linhas de ônibus, ganhará 1 km do dispositivo, entre a Rua João Moura e a Avenida Doutor Arnaldo. A faixa vai vigorar de segunda a sexta-feira, entre 6h e 22h, sentido Dr. Arnaldo.