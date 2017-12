Até o final do mês, 77.723 veículos têm de fazer inspeção Os proprietários de veículos na capital de São Paulo que não realizaram a inspeção veicular no ano passado têm até o dia 31 deste mês para regularizar a situação. A Controlar, empresa concessionária que realiza os testes na cidade, prestará o serviço até essa data, conforme decisão liminar da Justiça que garantiu a manutenção da contrato dela com o governo só até essa data.