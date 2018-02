Até o dia 30, Congonhas vai ter música ao vivo Entre hoje e o dia 30, quem passar pelo saguão do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ouvirá música instrumental ao vivo, de artistas de vários estilos. Na segunda edição, o projeto Música no Aeroporto já passou pelo Santos Dumont, no Rio, e depois vai para Brasília. Em agosto, volta para a capital paulista para mais 15 dias de shows. As apresentações acontecem das 12h30 às 13h30 e das 18h às 19h.