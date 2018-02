Até Minhocão tem pontos de alagamento

A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 19, provocou ao menos dois pontos de alagamento em local inusitado, o Elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, na região central.

Ambas as lâminas d'água atingiam os dois sentidos da via e eram transitáveis, mas os veículos diminuíam a velocidade para passar por elas. Isso aumentou a lentidão. No início da noite, a reportagem levou cerca de 25 minutos para percorrer todo o viaduto, no sentido Largo Padre Péricles, na zona oeste.