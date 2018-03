Até hospital da Unicamp sofre com déficit de leitos Até mesmo o Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, referência em atendimento de alta complexidade no Estado, tem problemas. "Meu pai precisa iniciar o tratamento de radioterapia e o posto encaminhou aqui para o HC. Viemos ontem e disseram que faltava um documento. Hoje, chegamos e fomos informados de que temos de buscar tratamento em outro local do hospital e o posto deve tentar o agendamento, mas lá já avisaram que vai demorar", conta Vanuza Pereira dos Santos, de 36 anos, com o pai Antônio dos Santos, de 68.