Até fuzileiro fazia parte de milícia no Rio Uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público do Estado Rio prendeu ontem 15 milicianos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles são acusados de integrar uma quadrilha de paramilitares formada por um fuzileiro naval, um sargento do Exército, 11 policiais militares, três ex-integrantes da corporação e um policial civil. A quadrilha é acusada de crimes como tortura, homicídio, agiotagem e invasão de terras.