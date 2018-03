Até fim do mês, monotrilho já deve ter obras As obras do prolongamento da Linha 3-Verde do Metrô, de Vila Prudente até Cidade Tiradentes, que será em monotrilho suspenso, têm previsão de início até 30 de setembro. O consórcio Expresso Monotrilho Leste, formado por Construtora Queiroz Galvão S/A, Construtora OAS Ltda., Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier Transit Corporation, venceu a licitação para construção e fornecimento de trens com a proposta de R$ 2,46 bilhões.