Até credencial no câmbio negro Na periferia do Rock in Rio, um mercado silencioso, de códigos secretos, se desenrola. De um lado, está a demanda, fãs que tentam desesperadamente, na última hora, achar um ingresso para ver seu ídolo. Do outro, com rádios, iPhones, ajudantes de ordens e um acordo até com prestadores de serviços, estão os cambistas, homens de negócios mais organizados das redondezas.