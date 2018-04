Até concorrentes ajudam as escolas prejudicadas O incêndio que tirou da competição a Acadêmicos do Grande Rio, a Portela e a União da Ilha não abateu o ânimo das três escolas, que prometem fazer tudo para aprontar o desfile até março. Os integrantes sabem que não serão julgados pelos jurados, mas não querem a escola fora do sambódromo.