Até cinemas pornôs participaram do evento A Virada Cultural dedica, cada vez mais, espaço ao cinema. A programação deste ano privilegiou mostra de Zé do Caixão no Cine Windsor, cinema catástrofe no Dom José, cinema para cantar e dançar no Palácio do Cinema, títulos cults no CineSesc e cinema canibal na Galeria Olido. O aspecto mais positivo foi a tentativa de recuperar espaços perdidos para o cinema pornô. Deve fazer bem uns 20 anos ou mais que o Windsor, o Dom José e o Palácio do Cinema só exibem programas de sexo explícito. A tentativa funcionou em termos.