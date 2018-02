Até cerimonial foi a shopping ontem

e Felipe Frazão

Peças-chave na sucessão municipal de 2012, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) e o secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas (PSDB), aparecerão juntos hoje na vistoria que pode liberar a reabertura do shopping. E, quando anunciarem que o caso está resolvido, os dois vão tentar vender um desempenho de bons gestores aliados. Os preparativos já começaram ontem. Dois carros do cerimonial da Prefeitura estiveram lá por cerca de uma hora. Pouco antes, um carro da pasta de Covas também havia estado no estacionamento.