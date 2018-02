Até banca vira rodoviária em São Sebastião

Sem terminal rodoviário, as empresas de ônibus que operam no município tiveram que improvisar. Algumas alugaram salas comerciais para vender passagens. Uma delas, que detém a concessão de linhas para cidades do Vale do Paraíba, Baixada Santista, região Mogiana e a capital, alugou metade de uma banca de jornais para servir como guichê, próximo ao terminal de balsas para Ilhabela. Por ser a empresa que detém quase todas as linhas, o local foi transformado em uma rodoviária improvisada.

O embarque e o desembarque de moradores e turistas estão sendo feitos, precariamente, no local, que não tem estrutura adequada. Na praça que abriga a banca transformada em guichê foram instaladas cadeiras de plástico para acomodar os passageiros, mas os lugares são insuficientes. A maioria dos usuários aguarda os ônibus a céu aberto, debaixo de sol ou chuva, ou em um ponto de ônibus já existente ali. Também não há banheiros. Quem precisa utilizá-los tem que correr até o banheiro público do terminal de balsas.

Atropelamentos. Os passageiros são obrigados a embarcar e desembargar no meio da rua, pois os ônibus têm de estacionar na contramão, ao lado da banca. O risco de atropelamentos por carros, motos e caminhões que saem das balsas é grande e os motoristas precisam desviar das bagagens espalhadas pela pista. "É uma vergonha que uma cidade turística do porte de São Sebastião não tenha um terminal rodoviário. Estou aqui com crianças, malas, e não há lugar para sentar nem banheiro", queixava-se na tarde de terça-feira a secretária Iolanda Grunner, 28, que embarcava com seus dois filhos de dois e quatro anos para São Paulo após passar o fim de semana em Ilhabela. Os transtornos já foram palco de brigas e discussões entre turistas e funcionários da empresa de ônibus.

Enquanto moradores e turistas passam por transtornos, as obras do novo terminal rodoviário estão em ritmo lento. Utilizado como bandeira de campanha eleitoral pelo prefeito Ernane Primazzi (PSC), que se reelegeu, o novo terminal não tem prazo para ser concluído. Segundo a prefeitura, foram encontradas rochas no solo do terreno, o que atrasou o cronograma, pois o projeto terá que ser refeito. / R.P.