Até abril, São Paulo tem mesmo número de ônibus queimados que em todo 2013

SÃO PAULO - Subiu para 65 a quantidade de ônibus municipais queimados na cidade de São Paulo, em 2014.O número se iguala às ocorrências de todo o ano de 2013, segundo o balanço de veículos queimados da SPTrans.

O último caso registrado foi de um ônibus incendiado por volta das 22h30 desta terça-feira, 22, na Brasilândia, na zona norte. Segundo a Polícia Militar, um grupo obrigou passageiros, motorista e cobrador a descerem do ônibus e atearam fogo no veículo. Não houve feridos nem detidos e o caso foi registrado no 72°DP (Vila Penteado).

No fim da noite de segunda-feira, 21, outros dois veículos foram incendiados em Ermelino Matarazzo, na zona leste. A polícia suspeita que os ataques aconteceram em represália à morte de um suspeito, na madrugada anterior, que com outros três comparsas que fugiram, teria tentado assaltar um policial federal, no Itaim Paulista, também na zona leste.

Linhas intermunicipais. Segundo um levantamento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), 17 ônibus intermunicipais foram incendiados nas cidades da Grande São Paulo - quatro deles foram atacados dentro da capital. Apenas na cidade de Guarulhos, foram quatro ataques. O número já ultrapassa os registros da empresa do ano passado: 15 veículos.

De acordo com a EMTU, a última ocorrência foi em Osasco, na avenida João Ventura dos Santos. Por volta das 23h desta segunda, um grupo formado por 20 suspeitos obrigou o motorista a parar, invadiu o ônibus e ateou fogo. A linha que ligas as cidades de Osasco e Barueri não tinha passageiros. Após o grupo fugir, o motorista voltou para ônibus e conseguiu pegar o extintor para apagar as chamas.

Osasco. Trinta e quatro ônibus foram incendiados na madrugada de terça-feira no pátio de estacionamento da empresa Urubupungá, uma das duas que realiza o transporte municipal da cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Um funcionário ficou levemente ferido e um suspeito foi preso no início da tarde desta terça. Segundo a polícia, o incêndio teria sido uma forma de retaliação pela execução de Edenilson Almeida Silva, de 19 anos, envolvido com tráfico de drogas da região. A empresa estima que 20 mil passageiros tenham sido prejudicados pela falta de ônibus e que o prejuízo chegue a R$ 10 milhões.