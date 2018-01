Até 575 mil veículos devem ir ao litoral paulista no Natal

Quase 600 mil veículos devem passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes na semana do Natal, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra as estradas. Até às 9 horas da sexta-feira, 26, o sistema opera no esquema 5 x 5, com descida pela pista sul da Imigrantes e da Anchieta. Para retornar à capital, o motorista poderá utilizar as pistas norte e sul das duas estradas. A estimativa da Ecovias é que entre os dias 19 de dezembro e 8 de março, cerca de 5 milhões de veículos devem passar pelo sistema. A partir das 9h do dia 26, a concessionária implanta a operação descida 7 x 3, com descida pelas pistas norte e sul Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes; e subida pela pista norte da Imigrantes. A operação descida será encerrada às 24h e será implantada novamente entre às 5h e 19h de sábado, 27. Operação Verão A Ecovias afirma que os usuários "terão à disposição, durante todo o período da Operação Verão, serviços gratuitos oferecidos pela concessionária, como socorros médico e mecânico, serviço de guincho e o 'moto-atendimento' que possibilita a redução do tempo de chegada do socorro, e, na maioria das vezes, a solução do problema no próprio local, já que os funcionários deste tipo de serviço são também mecânicos profissionais". Além disso, bases avançadas instaladas nos quilômetros 41 e 35 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes e no Km 47 da pista norte da Imigrantes reforçarão o atendimento na Operação Subida. Já, durante a descida, uma base no Km 281 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega dará atendimento aos usuários a caminho do litoral sul.