Até 410 mil carros devem seguir para o litoral sul de SP no feriado

SÃO PAULO - A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que entre 280 mil e 410 mil veículos deixem a capital paulista rumo ao litoral sul de São Paulo, durante o feriado prolongado da Independência. A contagem se inicia à 0h de sexta-feira, 3, e vai até as 24h de terça-feira, 7.

De acordo com a Ecovias, a Operação Descida (7X3) será implantada na sexta-feira, a partir das 16h, quando se espera um aumento no fluxo de veículos em direção ao litoral. Os veículos que descerem a serra poderão utilizar as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

A concessionária ressalta que tanto a pista nova da Imigrantes quanto a pista norte da via Anchieta serão destinadas apenas para veículos de passeio, com o intuito de dividir o tráfego entre as duas rodovias, diminuindo as chances de congestionamentos. A operação 7X3 se estenderá ate a 1 hora de sábado, sendo retomada entre 8h e 20h do mesmo dia. No domingo, a operação será implantada na parte da manhã, das 9h às 12h.

Já para o retorno à capital, a Ecovias deverá implantar a Operação Subida (2X8) a partir de domingo, 5, a partir das 16h. A subida será feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Nessa operação, que se estenderá até as 22h, o acesso ao litoral será feito somente pela pista sul da via Anchieta. Na segunda-feira, 6, a operação será implantada das 18h às 24h; já na terça-feira, 7, o sistema em operação subida a partir das 10h. A previsão é de que a operação normal (5x5) volte apenas às 2h da quarta-feira, 8.

Contudo, os horários de início e término das operações poderão sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias. Durante o feriado, a Ecovias trabalhará diariamente com 337 profissionais e 54 veículos operacionais, entre eles 11 picapes de inspeção de tráfego, uma ambulância UTI, quatro ambulâncias de resgate, três veículos leves de atendimento rápido, dez guinchos leves e três guinchos pesados.

Para que os usuários do sistema possam programar e realizar viagens com segurança e conforto, a equipe da Ecovias recomenda que os motoristas poupem o freio na descida da serra, mantendo veículo engrenado, respeitem os limites de velocidade e não trafeguem pelo acostamento. As ultrapassagens devem ser feitas somente pela faixa da esquerda e os motoristas não devem se esquecer de revisar os itens básicos do veículo, tais como água, óleo, combustível e parte elétrica.

Base Avançada. Três Bases Avançadas irão reforçar o atendimento aos usuários do sistema neste feriado, elas oferecerão atendimento de emergência, auxílio mecânico, guinchos de plantão no local, banheiros químicos, água, café, mesas e linha telefônica.

As bases ficarão no trecho da serra das rodovias, no quilômetro 41 da pista nova da Imigrantes, km 47 pista norte da Imigrantes e km 40 pista sul da Anchieta. Esse tipo de serviço é oferecido para dar mais conforto ao usuário e facilitar o atendimento ao usuário, já que a maior parte das ocorrências acontece no trecho de serra.

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Mais de 170 mil veículos devem deixar a capital paulista pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto durante o feriado, segundo estimativa da Ecopistas, concessionária que administra as estradas.

Já para ir e voltar da região serrana de Campos do Jordão, litoral norte, Alto Tietê e Vale do Paraíba, a expectativa é de que entre 890 mil e 970 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do Corredor, em ambos os sentidos. A contagem de veículos terá início à 0 hora de sexta, 3, e se estenderá até as 24 horas da terça-feira, 7.

Durante o feriado prolongado, a concessionária disponibilizará 50 viaturas para atender os usuários. Entre elas, seis rotas de inspeção de tráfego, 26 viaturas de apoio operacional, dez guinchos leves, dois guinchos pesados, um caminhão para apreensão de animais, uma UTI móvel e quatro unidades de resgate. Além disso, para informar os usuários quanto às condições das rodovias, três painéis móveis de mensagens variáveis estarão expostos em pontos estratégicos das rodovias.

Para garantir o bom fluxo de veículos e o conforto dos motoristas, durante o feriado, a concessionária implantará a operação papa-fila nas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Durante a operação, 65 funcionários da empresa estarão à disposição dos usuários para realizar cobrança da tarifa nas faixas de rolamento, antecipadamente às cabines, nos horários de pico.

Em caso de emergência, os motoristas devem solicitar o auxílio da Ecopistas por meio do telefone gratuito 0800-7770070. Na rodovia Ayrton Senna, os usuários também podem utilizar os telefones de emergência, localizados a cada quilômetro da estrada. As condições de tráfego do corredor também podem ser obtidas no perfil da concessionária no Twitter (www.twitter.com/ecopistas).