Até 350 mil carros devem seguir para o litoral de SP no feriado

A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do Estado, estima que entre 200 mil e 350 mil veículos desçam a serra rumo à Baixada Santista, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, a empresa disponibilizará 337 profissionais e 77 viaturas, entre veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, veículos de atendimento rápido, guinchos leves e pesados.

A contagem se inicia à 0h de sexta-feira, 9, e vai até às 24 horas de segunda-feira, 12. A previsão é de que a Operação Descida (7x3) seja implantada na sexta-feira, 9, a partir das 15 horas. Na operação, os veículos que trafegarem em direção ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Rodovia Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra será feita pela pista norte da Imigrantes.

A operação será mantida até as 20 horas de sábado, 10, quando o movimento no sentido litoral deve diminuir. Após esse horário, o sistema deve voltar a operar normalmente, no esquema 5x5, com descida pelas pistas sul e subida pelas pistas norte das duas rodovias.

A partir das 9 horas de domingo, 11, a concessionária voltará a implantar a Operação Descida (7X3), até as 12h.

Já para facilitar o retorno dos motoristas para a capital, a Operação Subida (2X8) será implantada a partir das 16 horas de domingo, 11. Os motoristas que saem da Baixada Santista terão as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta operando com destino a capital. A operação se estenderá até as 21 horas, quando o sistema deve voltar a operar no esquema 5X5.

Na segunda-feira, 12, a Operação Subida (2X8) voltará a ser implantada às 10h, seguindo até as 4 horas de terça-feira, 13. A partir das 5 horas, o sistema operará no esquema 4x6, quando os motoristas terão as duas pistas da Anchieta para a descida da serra e duas pistas da Imigrantes para retornar à capital. Vale destacar que os horários de início e término das operações poderão sofrer alterações em razão do volume de tráfego nas rodovias.

RECOMENDAÇÃO

A Ecovias recomenda que os motoristas poupem o freio na descida da serra, mantendo o veículo engrenado, respeitem os limites de velocidade e não trafeguem pelo acostamento. As ultrapassagens devem ser feitas somente pela faixa da esquerda e os motoristas não devem esquecer de revisar os itens básicos do veículo, tais como água, óleo, combustível e iluminação, além de utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.