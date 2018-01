Até 290 mil veículos devem seguir para o litoral no feriado

Entre 180 mil e 290 mil veículos devem circular pelo Sistema Anchieta-Imigrantes entre a próxima quinta-feira, 30, e domingo, 3, feriado prolongado do Dia do Trabalho. De acordo com a Ecovias, a contagem se inicia à 0h de quinta e encerra às 24h de domingo. A previsão é de que a Operação Descida 7X3 seja implantada às 15h de quinta-feira, quando a concessionária prevê um aumento no volume de tráfego em direção ao litoral.

Nessa operação, os veículos que descem seguem para o litoral podem trafegar pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. O retorno para São Paulo é feito pela pista norte da Imigrantes. O motorista deve ficar atento, já que nesse tipo de operação, tanto a nova pista da Imigrantes quanto a pista norte da Anchieta são destinadas apenas para veículos de passeio, com o intuito de dividir o tráfego entre as duas rodovias, diminuindo as chances de congestionamentos.

Esta operação deve se estender até as 12h de sexta-feira. A partir das 13h de sexta-feira, o sistema volta a operar no esquema normal 5X5, no qual a descida é feita pelas pistas sul e a subida pelas pistas norte das duas rodovias. A Operação Descida 7x3 volta a ser implantada a partir das 8h de sábado e deve se estender até as 11h.

Operação subida

Já no sábado, das 15h às 24h, o sistema deve entrar na Operação Subida 2X8, com as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta sendo utilizadas para o retorno à capital.

A operação será implantada novamente entre às 12h de domingo e 1h de segunda-feira. Vale destacar que os horários de início e término das operações poderão sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias.

Durante o feriado, a concessionária contará diariamente com 337 profissionais e 54 viaturas, entre eles 11 picapes de inspeção de tráfego, uma ambulância UTI, quatro ambulâncias de resgate, três veículos leves de atendimento rápido, 48 guinchos leves e três guinchos pesados.

Para que os usuários do sistema possam programar e realizar viagens com segurança e conforto, a recomendação é que os motoristas poupem o freio na descida da serra, mantendo veículo engrenado, respeitem os limites de velocidade e não trafeguem pelo acostamento.

As ultrapassagens devem ser feitas somente pela faixa da esquerda e os motoristas não devem esquecer de revisar os itens básicos do veículo, tais como água, óleo, combustível e iluminação.

Base avançada

Três bases avançadas devem reforçar o atendimento aos usuários do sistema no feriado. Elas oferecerão atendimento de emergência, auxílio mecânico, guinchos de plantão no local, banheiros químicos, água, café, mesas e linha telefônica.

As bases estarão localizadas no trecho da serra da Imigrantes: no quilômetro 41 e 43 da pista sul e no km 56 da pista norte. Esse tipo de serviço é oferecido para facilitar o atendimento ao usuário, já que a maior parte das ocorrências acontece no trecho de serra.