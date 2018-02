Até 250 mil carros devem passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes no feriado

SÃO PAULO - A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, espera receber durante este feriado de Corpus Christi até 250 mil veículos. A contagem começa à meia-noite de quarta-feira, 22, e vai até a meia-noite de domingo, 26.

Pela previsão da concessionária, o movimento de veículos no sentido litoral deve aumentar a partir das 10h de quinta-feira, 23, e manter-se intenso até as 16h. Durante este período haverá a Operação Descida (7x3), com sete faixas para descida da serra e três faixas para subida.

No domingo, 26, a partir das 10h, a Ecovias prevê movimento intenso no sentido São Paulo, quando será implantada a Operação Subida (2x8) até as 22h. A descida será feita apenas por uma das pistas da Anchieta (sul).