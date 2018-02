Até 2014, Linha 2 vai ganhar 400 mil passageiros por dia Até há pouco tempo considerada pelos usuários menos abarrotada do que o resto do Metrô, a Linha 2-Verde é a que mais deve perder conforto nos próximos anos. Cálculos da Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos apontam que a média de passageiros na linha por dia (que no ano passado foi de 464 mil) deve crescer 88% até 2014, para 871 mil.