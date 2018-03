Até 2012, monotrilho do Jd. Ângela a Santo Amaro A Prefeitura escolheu o consórcio Planservi/Engevix, vencedor da licitação, para fazer o projeto básico das obras do monotrilho de M"Boi Mirim, na zona sul. Será feito o planejamento apenas do primeiro trecho, de 11 km, entre o Jardim Ângela e Santo Amaro. Mas o empreendimento todo terá 34 km e vai passar também pela Vila Olímpia, Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Sônia, orçado em R$ 3,4 bilhões.