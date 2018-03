Até 1940, marido que matava esposa tinha amparo da lei Narrado nas peças de teatro e nos contos de Nelson Rodrigues, o homicídio passional, envolvendo o assassinato de mulheres por maridos traídos, era mais comum no começo do século 20. Naquele tempo, a honra do chefe de família que assassinava a esposa era amparada em lei. No Código Penal brasileiro de 1890, a "perturbação dos sentidos e da inteligência" era "excludente de ilicitude" e serviu para garantir a liberdade de maridos homicidas.