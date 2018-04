Ataques migram e interior registra 44% dos casos A participação da capital do Estado nos roubos a condomínio decresceu nos últimos anos ? de 50,7% em 2005 para 39,7% em 2009. Ao mesmo tempo, a do interior passou de 26,1% dos crimes (2005) para 44,1% (2009). Na soma dos anos, o interior ficou com 31% do total de casos ? Campinas teve 18,6%, seguida por Ribeirão Preto (2,6%). M.G.