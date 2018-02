Ataques deixam sete feridos e um morto no litoral de SP

SÃO PAULO - Pelo menos oito pessoas foram baleadas e uma delas morreu na madrugada deste domingo, 10, em ataques nas cidades de Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil investiga os casos.

Segundo a Secretaria de Segurança pública (SSP), três jovens foram baleados no bairro Vila Margarida, em São Vicente, às 3 horas de ontem. Um suspeito que estava dentro de um carro disparou contra seis pessoas que estavam conversando na rua. Entre os feridos estão um jovem de 17 e outro de 19 anos. No bairro Vila Catiopã, dois passageiros de um carro ficaram feridos após serem baleados, às 6h30. Eles foram levados para o Centro de Referência em Emergência e Internação da cidade (Crei).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Santos, o ocupante de um veículo atingiu um homem de 30 anos nos braço com dois disparos, as 2h30. O crime aconteceu na Rua Vereador João Inácio de Souza com a Rua João Luso. Na Rua Frei Francisco Sampaio, um homem estava chegando em casa quando foi atingido no braço esquerdo com um disparo. O atirador estava dentro de um carro. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Santos.

Um homem de 34 anos também foi atingido por um disparos às 4 horas da madrugada de ontem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Santos. Segundo testemunhas, um homem de carro parou e atirou contra a vítima. Ele foi levado ao pronto-socorro central.