Ataques atingem pela primeira vez dois consulados A destruição no centro do Rio atingiu, pela primeira vez, dois consulados, dos EUA e Angola, e prédios históricos, como o Clube Militar e o Serrador, sede do grupo EBX, do empresário Eike Batista. Há pelo menos três décadas um ônibus não era incendiado na Avenida Rio Branco, a mais famosa da região central. Inédito, os episódios marcaram os violentos protestos de anteontem.