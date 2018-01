Ataque de cão deixa três feridos na zona leste

Três pessoas, entre elas uma criança e dois adolescentes, ficaram feridas e um ataque de cachorro no final da noite deste domingo, 23, no Parque Paulistano, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o cachorro era um Pitbull, mas policiais militares da 2ª Companhia do 29º Batalhão afirmam que o animal era um vira-lata de médio porte. As vítimas - de 11, 13 e 15 anos - foram encaminhadas ao Hospital Municipal Tide Setúbal, onde foram medicadas e liberadas.

Um dos feridos, A.J., de 15 anos, contou que chegava em casa quando ficou sabendo que o cachorro havia acabado de atacar o garoto R.R.S., de 13 anos. Uma confusão se formou entre os moradores na Rua Jacinto Cabral. No meio do corre-corre, o cachorro atacou a menina A.C.G, de 11 anos, que foi mordida nas pernas. "Ela falava que não queria morrer e pedia ajuda", relatou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para salvar a menina, o adolescente pulou em cima do cachorro e se preparava para bater no animal quando foi atacado. "Ele grudou no meu braço, tive de enfiar a mão dentro da boca dele para tentar fazer ele soltar, mas não consegui. Depois ele mordeu meu dedo", contou. Para escapar, A. tirou uma correntinha que usa no pescoço e jogou nos olhos do animal. "Foi quando ele saiu correndo". A. afirmou nunca ter visto o animal antes nas redondezas.

O animal acabou morto por populares que presenciaram o ataque.