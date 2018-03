Ataque de abelhas mata idosa e deixa 9 feridos Um ataque de abelhas matou uma idosa e deixou nove pessoas feridas ontem no bairro de Politeama, centro de Salvador. Maria de Oliveira, de 83 anos, foi atacada na porta de casa. Seu filho, Nivaldo de Oliveira, de 59, ficou ferido ao tentar socorrê-la e foi internado no Hospital Roberto Santos. Outros oito moradores do bairro foram picados, sem gravidade. A Polícia Ambiental investiga a origem das abelhas.