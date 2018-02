Ataque de abelhas deixa 76 feridos em Capivari, no interior de SP

CAMPINAS - Um ataque de abelhas durante o intervalo de aula deixou 76 feridos nesta terça-feira, entre alunos, professores e funcionários de uma escola rural, na cidade de Capivari (SP). Segundo os Bombeiros, havia cerca de 150 pessoas no pátio da escola Professora Ferraz de Camargo Penteado, que funciona dentro da fazenda, da Usina São Francisco, que pertence à Raízen.

Funcionários da empresa faziam a limpeza do mato que cerca a escola quando acidentalmente atingiram o enxame. Os bombeiros afastaram as abelhas usando o jato d''água e encaminharam as vítimas para hospitais da região. Ninguém ficou ferido gravemente. Um professora teve sangramento no nariz, foi atendida e liberada.