Ataque a chefe pode ser represália por morte de ladrão O atentado ao tenente-coronel Paulo Telhada pode ter sido uma represália ao assassinato do ladrão de joalherias Fábio Fernandes da Silva, de 28 anos, o Vampirinho, um dos homens da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi morto com três tiros no coração, em maio, após ser abordado pela Rota.