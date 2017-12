Ataque a carros-fortes interdita rodovia e deixa um ferido na Tamoios

SOROCABA – Uma tentativa de assalto a dois carros-fortes terminou em troca de tiros, com um vigilante ferido, e na interdição da Rodovia dos Tamoios (SP-99), principal acesso ao litoral norte, por mais de cinco horas, entre a noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira, 22.

Duas famílias que estavam na estrada, na saída para o feriado do Natal, foram rendidas e tiveram de entregar seus veículos para os assaltantes. Dois caminhões também furtados foram incendiados para bloquear a passagem dos carros-fortes da empresa de valores Protege. Os vigilantes e a escolta reagiram. No intenso tiroteio, um segurança da empresa foi atingido na perna.

O ataque aconteceu nas proximidades do pedágio, no km 16 da rodovia. Viaturas da Polícia Militar Rodoviária se aproximaram rapidamente do local e os criminosos desistiram do assalto. Na fuga, eles abandonaram um veículo com uma carga de explosivos.

Por volta de uma hora, a rodovia foi interditada para o resgate da dinamite pela polícia especializada. Apenas uma faixa foi liberada para passagem dos carros no sistema pare-siga. O trânsito só foi completamente liberado às 5 horas.

O vigilante ferido foi levado a um hospital da região e não havia informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência era apresentada, na manhã desta sexta, no plantão da Polícia Civil em Caçapava. A Protege foi procurada e ainda se manifestaria sobre a tentativa de assalto.