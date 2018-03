'Atacadão' toma a 25 de madrugada Há muito os sacoleiros, vendedores e fiscais já estão dormindo na região da Rua 25 de Março. Passa da 1h e quem toma as ruas são os feirantes nos arredores do Mercado Municipal. Ali, na Rua da Cantareira, funciona um verdadeiro atacadão da pirataria. Centenas de pessoas podem se acumular para comprar os DVDs piratas mais baratos da cidade. Os de filme, no atacado, saem por R$ 0,90. Nas bancas, os camelôs vendem os mesmos produtos a três por R$ 10.