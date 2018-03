Astros mostram ''Rio'' no Alemão

Das quatro escolas municipais que existem no entorno do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, 60 crianças com as melhores notas foram selecionadas para a primeira pré-estreia pública da animação Rio, no CineCarioca, na favela Nova Brasília, ontem de manhã.

Anne Hathaway, Jesse Eisenberg e o diretor Carlos Saldanha estão no centro de um palco improvisado para discursar antes da projeção. No canto direito, um sargento do Exército aproveita sua posição privilegiada para tirar fotos da atriz americana, que usava shortinho.

Anne, a voz da arara Jade, fala "bom dia" em português e elogia o desempenho escolar dos estudantes. "Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que todo mundo está aqui porque foi muito bem na escola e isso é o mais importante." O discurso do diretor vai na mesma linha: "É uma honra, vocês são os escolhidos. Vocês podem fazer o que quiserem se estudarem." Eisenberg, a voz de Blu, fala sobre o trabalho de dublagem e lembra às crianças da "adorável comunidade" para não tirarem os óculos durante a projeção, em 3D. A aluna Flaviane Sigolo, de 10 anos, não conhecia Anne e Eisenberg. "Antes, esse pessoal só ia a lugares como Copacabana. Gostei de eles terem vindo à favela."

O prefeito Eduardo Paes (PMDB) e o diretor da RioFilme, Sérgio Sá Leitão, levaram os filhos para a sessão. O filme estreia dia 8 de abril no País.