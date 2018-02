Astro da música britânica faz show em São Paulo; programe-se

O cantor britânico Ed Sheeran se apresenta hoje à noite e São Paulo. Famoso pela música 'The a Team', o artista traz no repertório sucessos como ' All of Stars' e 'Sing'. Programe-se.

