Assutados com fumaça, passageiros saltam de ônibus em movimento no centro

SÃO PAULO - Sete pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, após um princípio de incêndio em um ônibus, na manhã desta quinta-feira, 22, no Viaduto Diário Popular, próximo ao Parque Don Pedro II, na região central de São Paulo. O Viaduto foi totalmente bloqueado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados para os hospitais da Santa Casa, Tatuapé e Vergueiro. A vítima ferida gravemente foi levada para o Hospital das Clínicas por uma equipe do helicóptero Águia.

Por volta das 7 horas, um problema mecânico no ônibus que fazia a linha 9203/10 Metro Conceição / Metrô Brás fez soltar muita fumaça, desesperando os passageiros, que saltaram do coletivo em movimento. O motorista acabou perdendo o controle do automóvel e bateu em uma mureta.

Por conta da interdição, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está alertando os motoristas a evitarem trafegar pela região e montou um desvio no trânsito.

Os motoristas provenientes da Radial Leste e avenidas Rangel Pestana e do Estado com destino ao Parque D. Pedro II devem seguir pela Avenida do Estado (sentido Santana), entrar à esquerda na Avenida Mercúrio, retornar pela Avenida do Estado (sentido Ipiranga), acessando o Parque D. Pedro II.