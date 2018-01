Associações de PMs fazem ato em SP e pedem reajuste

Representantes de oito associações de policiais militares de São Paulo foram nesta quarta-feira, 15, com faixas e bandeiras até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, para pedir aumento de salários para os PMs paulistas.

O grupo ficou na frente do prédio, enquanto uma comissão de seis representantes foi recebida pelo secretário adjunto da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin (PSDB), Fabrício Cobra.

“O secretário explicou que as solicitações estão em análise nas áreas técnicas”, informou o Palácio, em nota. As associações pedem aumento salarial de 13%.