Associações agora negociam com deputados Diante do cenário cada vez mais concreto do Mais Médicos, que saiu definitivamente do papel anteontem com o início das atividades dos profissionais brasileiros, as entidades que representam a categoria no Brasil agora vão centrar esforços em diálogos no Congresso Nacional para tentar modificar alguns pontos da medida provisória que instituiu o programa.