A Associação de Ambientalistas e Amigos do Parque da Água Branca (Assamapab) recolhe desde anteontem assinaturas para reivindicar a suspensão imediata das obras no parque, iniciadas nesta semana. Para a entidade, os detalhes da obra não estão esclarecidos. O diretor do parque, José Antônio Teixeira, informou que as obras são autorizadas pelo órgão estadual de preservação do patrimônio.