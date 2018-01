Associação solta 114 mil balões em SP para celebrar 2008

SÃO PAULO - Para comemorar o ano de 2008, 114 mil balões coloridos foram soltos no centro de São Paulo na tarde desta terça-feira, 30. O evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) é realizado todos os anos e, segundo o próprio órgão, todos os balões são biodegradáveis. Veja também: Réveillon na Paulista espera mais de 2 milhões de pessoas Confira o que abre e o que fecha na capital no réveillon Operação Verão inclui reforço de policiamento no litoral de SP Fotos de banhistas aproveitando o verão Esta foi a 16ª vez que a ACSP solta os balões no Pátio do Colégio, ponto turístico da capital paulista, na região da Sé. Na primeira vez que foi realizado, em 1992, apenas 100 balões foram soltos.